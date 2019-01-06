Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Куйбышевский районный суд Новокузнецка признал жителя города Алексея Жаворонкова виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласной съемки. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает City-N.

Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды. Перед заказом товара он попросил совета у коллеги, который разбирается в технике (позже он проходил по делу Жаворонкова свидетелем), после чего оформил заказ на AliExpress.

Очки стоимостью две тысячи рублей были направлены в Новокузнецк из Китая, однако в аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможни обратили внимание на почтовую квитанцию, где фигурировало наименование оборудования. Затем данные Жаворонкова были переданы в правоохранительные органы, после чего в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 138.1 («Покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») Уголовного кодекса России.

Свою вину Жаворонков не признал, объяснив, что не знал о запретах на приобретение подобных устройств, а также заявил, что оборудование пришло ему без карты памяти, следовательно, получить какую-либо «негласную информацию» он не мог.

Рассмотрев материалы дела, Куйбышевский районный суд признал Жаворонкова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как следует из размещенной на сайте суда информации, обвинительный приговор был вынесен 25 декабря — в тот же день пленум Верховного суда разъяснил, что за приобретение и пользование «шпионской» техники для обеспечения безопасности или в целях слежения за животными привлекать к уголовной ответственности нельзя.

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