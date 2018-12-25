Россиянам разрешили использовать «шпионскую» технику

Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование «шпионской» техники —специальных средств для негласного получения информации, если это делается для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными. Об этом говорится в разъяснении пленума Верховного суда, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Россия, которую мы заслужили Как и чем жила страна в 2018 году: лучшие тексты «Ленты.ру»

Отмечается, что технические устройства (такие, как смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы) могут быть признаны «шпионскими» только в случае, если им специально с помощью программирования или иным способом были добавлены новые свойства для скрытого сбора информации.

Также нельзя привлекать к ответственности россиян, которые приобрели специальные средства через интернет, не зная об их настоящем предназначении.

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил решить проблему таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения. Это было сделано после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. После Генпрокуратура отозвала из суда его дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет сотрудников медицинской сферы, которые могут рассказать о трудностях работы в российском здравоохранении и о том, есть ли способы бороться с ними. Трагические ситуации в медицине нередко связаны с тем, что врачи становятся заложниками бюрократических и экономических проблем: нехватки лекарств, специалистов, оборудования, внятных и выполнимых инструкций и указов. Если у вас или ваших знакомых есть истории на эту тему, поделитесь с нами. По вашей просьбе возможна анонимная публикация. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru