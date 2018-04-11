«Шпионивший» за теленком фермер отказался бороться за компенсацию

Фермер из Курганской области Евгений Васильев, которого обвиняли в приобретении GPS-трекера для слежения за теленком, прокомментировал ТАСС извинения, полученные им от прокуратуры.

«Извинения принимаю, всякое бывает, закон не доработан, они тоже должны закон исполнять», — сказал мужчина.

У Васильева нет времени и возможности подать иск о компенсации морального и материального ущерба, так как он занимается оформлением документов для получения гранта начинающим фермерам. «Кроме того, больших материальных затрат я не понес, единственное, что это морально неприятно», — отметил он.

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Письмо с извинениями и разъяснением возможностей, связанных с правом на реабилитацию из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности опубликовано в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян.

21 марта дело фермера, купившего шпионский гаджет, было прекращено за отсутствием состава преступления.

В конце прошлого года журналисты рассказали историю Васильева президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции. Глава государства в ответ заявил о необходимости разобраться в данной ситуации. Проверкой всех уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение спецсредств для негласного наблюдения, занялась Генпрокуратура.

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