Россия
 
Последние новости
США объявили имена попавших под санкции российских олигархов
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Российским спортсменам позволили принимать запрещенные препараты
За пределами Галактики впервые нашли темную звезду
США прошлись по российскому бизнесу
Сергею Скрипалю стало лучше
Высокопоставленные российские силовики попали под американские санкции
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Россиянам показали «гроздья енотов» на дереве
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2»

Очки с AliExpress сделали россиянина фигурантом уголовного дела

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Волгограда купил себе очки с камерой на AliExpress, захотел их продать и был пойман оперативниками. Об этом говорится на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По предварительным данным, в августе 2017 года мужчина купил себе в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. Зачем именно они ему понадобились, не сообщается, но позже он захотел продать их за две тысячи рублей.

1 марта этого года 48-летний владелец очков встретился на железнодорожном вокзале с покупателем, который оказался участником «контрольной закупки», проводимой правоохранительными органами. Волгоградца задержали и допросили. Он стал фигурантом дела о незаконном обороте спецсредств (статья 138.1 УК).

За первое полугодие 2017 года в России осудили 117 человек за покупку «шпионской» техники, в 2016 году — 228, в 2015 году — 259. За два с половиной года был вынесен лишь один оправдательный приговор — в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева, который прикрепил GPS-трекер с AliExpress к корове и пожаловался президенту Владимиру Путину на несправедливое уголовное преследование.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам разрешили шпионить за коровами после пресс-конференции Путина
Сотню россиян заподозрили в шпионаже и наказали
Генпрокуратура проверит все дела о незаконном обороте «шпионских» устройств
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Придурки штурмуют макет Рейхстага»

Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
14:29Сегодня

Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти

13:05Сегодня

Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город

13:03Сегодня

Хаос в «Магните» напугал россиян

Россия00:02 3 апреля

«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»

Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
17:43 5 апреля

Соцработников заподозрили в торговле детьми в Екатеринбурге

12:44Сегодня

В Кремле похвалили Telegram

12:52Сегодня

В Госдуму внесен законопроект о свободном трудоустройстве жителей ЛНР и ДНР

Россия12:06 1 апреля

Тот еще бузотер

Только страшная трагедия вынудила Тулеева уйти
17:43 4 апреля

Спевшего «Мурку» священника выгнали из московского храма и отправили в Тирасполь

12:35Сегодня

Детей из Волоколамска отправили лечиться и учиться

11:08Сегодня

Бывший инкассатор пожил как миллионер и попался

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
Очки с AliExpress сделали россиянина фигурантом уголовного дела
Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти
Хаос в «Магните» напугал россиян
Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город
Все материалы
Мир
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
США объявили имена попавших под санкции российских олигархов
Сергею Скрипалю стало лучше
Китай запретил христианам нести слово Божье через интернет
Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша
Трамп выкинул речь о налогах и поведал о мексиканцах-насильниках
Мао, проснись
Миллионы китайцев готовы убивать ради вождя. Их боятся даже в Пекине
Все материалы
Бывший СССР
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
В украинском правительстве пасхальными матрешками измерили состояние общества
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда
СБУ обвинила сотрудника российского Генштаба в организации теракта в Киеве
Украина отказалась от ВДВ
Капитан захваченного на Украине российского судна попал из СБУ в больницу
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
В «Лаборатории Касперского» рассказали о защите от атакующего банки вируса
У Минобороны украли миллионы для развития ГЛОНАСС
«Что нужно, чтобы поговорить с президентом?»
Совладелицы салона «Легкость» — о том, как запустить успешный бизнес
Зиявудин МагомедовПесочный человек
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Китай собрался идти до конца в торговой войне с США
Суд запретил рассказывать о способах ухода от налогов
Все материалы
Силовые структуры
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Танк Т-34Машина смерти
Почему Т-34 сделал Советскую армию сильнейшей в мире
Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением
Темная материя стала темнее
Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре
В Перу нашли новые загадочные узоры
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Макгрегору предъявили обвинения после атаки на автобус UFC
Директор UFC рассказал о страхе гибели от рук банды Макрегора
Против футбольного клуба открыли дело за флаг ДНР на трибунах
Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором после нападения
Два бойца UFC получили травмы после нападения Макгрегора на автобус
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата
Фанат «Игры престолов» выдвинул неожиданную теорию о главном антагонисте
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Telegram пообещал ответить Роскомнадзору
Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга
Одураченный отец стал символом уныния
Девушка проучила прозвавшую ее «жирной сучкой» покупательницу в магазине
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
У британской телезвезды с большими губами нашли усы
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Русские дизайнеры наживутся на Криштиану Роналду и Льве Яшине
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами
Автомобилист заснял попавшую в попутчика молнию
Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила
Волосы Трампа вновь попытались сбежать
Все материалы
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Болиды Ф-1, превращенные в арт-кары BMW
Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
Новые владельцы дома нашли на заднем дворе останки 70-летнего «Даймлера»
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную «Ниву»
В России отзовут 86 620 машин Mitsubishi из-за подушек безопасности
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы