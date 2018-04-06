Очки с AliExpress сделали россиянина фигурантом уголовного дела

Житель Волгограда купил себе очки с камерой на AliExpress, захотел их продать и был пойман оперативниками. Об этом говорится на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

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По предварительным данным, в августе 2017 года мужчина купил себе в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. Зачем именно они ему понадобились, не сообщается, но позже он захотел продать их за две тысячи рублей.

1 марта этого года 48-летний владелец очков встретился на железнодорожном вокзале с покупателем, который оказался участником «контрольной закупки», проводимой правоохранительными органами. Волгоградца задержали и допросили. Он стал фигурантом дела о незаконном обороте спецсредств (статья 138.1 УК).

За первое полугодие 2017 года в России осудили 117 человек за покупку «шпионской» техники, в 2016 году — 228, в 2015 году — 259. За два с половиной года был вынесен лишь один оправдательный приговор — в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева, который прикрепил GPS-трекер с AliExpress к корове и пожаловался президенту Владимиру Путину на несправедливое уголовное преследование.

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