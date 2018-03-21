Россиянам разрешили шпионить за коровами после пресс-конференции Путина

В Курганской области за отсутствием состава преступления прекращено дело фермера, купившего «шпионский» GPS-трекер для слежки за своей коровой, передает «Интерфакс» в среду, 21 марта.

Дело было отозвано из суда.

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Попыткой привлечь мужчину к ответственности по статье о незаконном приобретении спецсредств, предназначенных для негласного наблюдения (статья 138.1 УК), как и прочими подобными делами, Генпрокуратура заинтересовалась после пресс-конференции президента России Владимира Путина.

В декабре прошлого года глава государства поручил усилить меры таможенного контроля за «шпионскими» гаджетами, что стало ответом на вопрос с пресс-конференции о преследовании курганского фермера. GPS-трекер тот приобрел на AliExpress.

Только за шесть месяцев 2017 года за приобретение техники для слежения в России осудили 117 человек. Оправдательных приговоров по таким делам не выносилось. В 2016 году под эту статью попали 228 россиян. Максимальное наказание за преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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