Ревнивую россиянку будут судить за прослушку мужа

Жительница Омска предстанет перед судом за организацию прослушки своего супруга, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по области.

По данным следствия, 33-летняя омичка, подозревая своего супруга в измене, купила в интернете GPS-трекер для получения акустической информации и установила техническое средство в автомобиле мужа. В течение нескольких месяцев она прослушивала его разговоры. Женщину задержали, когда она решила продать устройство на «Авито» за тысячу рублей.

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Россиянку обвинили по статье 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Максимальная санкция за подобное преступление — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев прошлого года в России по данной статье были осуждены 117 человек — все они приобрели «шпионскую» технику. Оправдательных приговоров по этим делам не выносилось.

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил принять меры таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. В итоге Генпрокуратура отозвала из суда его дело.

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