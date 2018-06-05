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Ревнивую россиянку будут судить за прослушку мужа

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Жительница Омска предстанет перед судом за организацию прослушки своего супруга, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по области.

По данным следствия, 33-летняя омичка, подозревая своего супруга в измене, купила в интернете GPS-трекер для получения акустической информации и установила техническое средство в автомобиле мужа. В течение нескольких месяцев она прослушивала его разговоры. Женщину задержали, когда она решила продать устройство на «Авито» за тысячу рублей.

Россиянку обвинили по статье 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Максимальная санкция за подобное преступление — лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев прошлого года в России по данной статье были осуждены 117 человек — все они приобрели «шпионскую» технику. Оправдательных приговоров по этим делам не выносилось.

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил принять меры таможенного контроля в отношении оборота устройств для слежения после вопроса на пресс-конференции об уголовном преследовании фермера из Курганской области Евгения Васильева. Россиянина обвиняли в использовании «шпионского» оборудования — купленного на AliExpress GPS-трекера, прикрепленного к корове. В итоге Генпрокуратура отозвала из суда его дело.

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