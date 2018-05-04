Основателя сервиса доставки еды заподозрили в слежке за курьерами

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева за покупку в Китае GPS-трекеров для своих курьеров. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет газета «Коммерсантъ».

Бизнесмен рассказал изданию, что технические устройства ему понадобились, чтобы клиент мог по смартфону видеть передвижение курьера по карте и рассчитать время доставки еды. Подобная технология реализована в приложениях по вызову такси.

В России сертифицированный трекер стоил около 7 тысяч рублей, а аналогичное устройство из Китая обошлось бы всего 500 рублей.

Приборы предполагалось использовать с ведома курьеров, однако следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Лаптева уже дважды допросили.

Генпрокуратура по итогам масштабной проверки всех уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК РФ, пришла к выводу о необходимости ее корректировки.

Поводом для ревизии стала история фермера Евгения Васильева, против которого возбудили дело после покупки «шпионского» GPS-трекера для слежки за коровой. Журналист рассказал ее президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции в 2017 году. Глава государства заявил, что не знал о такой статье. «Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой. Наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал Путин.

В России по этой статье осудили 117 человек, которые приобрели «шпионскую» технику. Оправдательных приговоров по делам данной категории не выносилось.

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