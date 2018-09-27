Россиянин стал фигурантом дела за продажу шпионской авторучки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Джанкоя, продавшего шпионскую авторучку. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщается на сайте Следственного управления СК по республике Крым.

Следствие установило, что подозреваемый незаконно продал специальное техническое средство — портативный цифровой видеорегистратор, встроенный в корпус шариковой ручки, соответствующий категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации")», — говорится в сообщении ведомства.

Крымчанину грозит наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы.

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