Названы сроки выдачи грантов фермерам Крыма

Крымские фермеры уже в сентябре могут получить гранты на 1,5-4 миллиона рублей по программе «Агростартап». Она является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

В местном Минсельхозе сообщили, что программа предусматривает распределение 39 миллионов рублей. Прием документов от претендентов на гранты продлится с 26 по 30 августа.

Порядка 60 процентов грантов получат растениеводы, остальное — животноводы. Проекты, которые не пройдут отбор в 2019 году, смогут вновь претендовать на гранты в 2020-м.

В общей сложности по региональной программе «Агростартап» в Крыму собираются распределить в виде грантов 208 миллионов рублей до 2024 года.

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