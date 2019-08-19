В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за ограничительных мер украинские аграрии недополучили сотни миллионов рублей прибыли и «на все лады проклинают официальный Киев». Бальбек отметил, что в ходе своей предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал начать переговоры с Россией и предприниматели ждали этого. В итоге на юго-востоке соседней страны фермеры вынуждены продавать свою качественную продукцию почти даром.

«Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты, и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично», — сказал депутат.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев потребовал от Зеленского незамедлительно снять торговую, транспортную и экономическую блокады с Крыма и Донбасса. Он отмечал, что такая политика заставила местных жителей поменять свое отношение к Украине в худшую сторону, они перестали ассоциировать себя со страной.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство его участников высказалось в поддержку этого решения. Киев, и часть стран Запада не признают итоги голосования.

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