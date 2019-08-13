Украина объяснила водную блокаду Крыма

Украина имеет полное право на перекрытие канала, по которому вода поставлялась на Крымский полуостров. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в своем Facebook-аккаунте.
«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — уточнил Кориневич.
Он добавил, что по всем подсчетам, пресной воды для нужд населения Крыма достаточно. Кроме того, представитель украинского президента подчеркнул, что «государство-оккупант само должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».
12 августа сообщалось о планах крымских властей обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной по поводу пропуску вод Днепра на полуостров. Постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что это не вода, принадлежащая Украине, это вода, идущая с российской территории.
В 2014 году, после воссоединения с Россией Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребности полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.