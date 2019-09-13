Подсчитано число зарегистрировавшихся в Москве самозанятых

За первые восемь месяцев года в Москве зарегистрировались более 110 тысяч самозанятых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики.

В ведомстве уточнили, что суммарный доход самозанятых в Москве превысил 12,3 миллиарда рублей. В бюджет за этот период поступило 176 миллиона рублей налогов.

В пресс-службе сообщили, что наиболее популярными видами деятельности у московских самозанятых стали пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама. Регистрация самозанятых соответствует целям нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в стране.

Отмечается, что более 80 процентов зарегистрировавшихся ранее числились безработными и не вели предпринимательскую деятельность. Теперь же у них появилась возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. В целом число самозанятых в Москве уже в два раза превысило плановый показатель на текущий год.

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