Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

Правительство поддержало законопроект о возможности выйти на негосударственную пенсию до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Согласно документу, женщины смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.