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Закон о старом варианте выплаты пенсий внесен в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект, который дает право получать негосударственные пенсии женщинам в возрасте 55, а мужчинам — в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя Госдумы Петра Толстого, который является одним из автором инициативы.

По его словам, предложение было выдвинуто в связи с тем, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, которые заключили договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее. Толстой ожидает, что принятие этого законопроекта позволит улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста. С точки зрения работодателей, это будет дополнительным инструментом поощрения и стимулирования сотрудников.

О том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту, стало известно 30 мая. Тогда глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что инициативу могут принять уже в июле. Для этого необходимо получить одобрение от Банка России и правительства.

В России с 1 января 2019 года повысился возраст выхода на пенсию. Для мужчин он повысился с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста будет производиться поэтапно и завершится в 2028 году.

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