Россиянам предоставили пенсионную льготу

С 1 июля в России вступила в действие льгота в рамках пенсионной реформы. Как указано в тексте закона, пенсию можно назначить на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Льготой могут воспользоваться люди, которые выходят на пенсию в 2019 и 2020 годах. Соответственно, в этом году раньше выйти на пенсию смогут женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения.

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста проводится поэтапно и завершится в 2028 году.

В мае в Госдуму внесли законопроект, который дает право получать негосударственные пенсии женщинам в возрасте 55, а мужчинам — в возрасте 60 лет.

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