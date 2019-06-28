Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

28 процентов респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей в месяц. Более 40 процентов при этом уверены, что их государственная пенсия составит 15-30 тысяч рублей, поэтому для комфортной жизни в старости необходимы собственные накопления.

41,2 процента опрошенных рассчитывают на пенсии в размере 15-30 тысяч рублей. Из них 20,8 процента респондентов ожидают ежемесячные поступления в 15-20 тысяч рублей, а 20,4 процента от 20-30 тысяч рублей. 24 процента ожидают государственную пенсию в 10-15 тысяч рублей.

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Самые большие ожидания у военных, 20 процентов из них считают, что для комфортной жизни на пенсии им надо минимум 100 тысяч рублей. Меньше всего надо домохозяйкам и студентам, в этих группах примерно по 25 процентов опрошенных сказали, что в старости им будет достаточно 15-20 тысяч рублей.

Госслужащим (около 43 процентов опрошенных этой группы) хватит 30 тысяч рублей в месяц. Среди руководителей высшего и среднего звена почти половине (47,4 процента) нужен пенсионный доход в 45-60 тысяч рублей.

Также запросы различаются в зависимости от возраста. В возрасте 30-39 лет ожидают, что им будут выплачивать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Доход более 50 тысяч рублей, без учета собственных накоплений рассчитывают получать в основном люди в возрасте 18-29 лет. Всего такие ожидания высказали 7,6 процента опрошенных.

Помимо этого, на запросы влияют текущие доходы. От 30 до 40 процентов людей, заработок которых не превышает 35 тысяч рублей, согласны на 30 тысяч рублей в месяц. Тем, кто зарабатывает 55 тысяч рублей хотят пенсию в 45-60 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что обеспечение пенсионерам нормального дохода является одним из приоритетов для российских властей.

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