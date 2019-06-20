Российским приставам поднимут пенсии

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) повысят пенсии до уровня тех, кто отслужил в МВД, ФСКН и Росгвардии. Соответствующий проект федерального закона подготовил Минюст, сообщают «Известия».

Также нововведения предполагают, что приставы смогут служить по контракту. Классные чины, которые сейчас присваиваются сотрудникам ведомства, заменят на специальные звания.

Законопроект призван повысить статус службы в ФССП, сократить отток кадров и мотивировать сотрудников более качественно выполнять свои обязанности.

Как пояснили авторы инициативы, законопроект позволит выделить работу судебных приставов в отдельный вид госслужбы, аналогичной силовым структурам. В Минюсте считают, что обязанности сотрудников ФССП похожи на деятельность правоохранительных органов: приставы проводят предварительное расследование дела, обеспечивают безопасность судей и доставляют в суд граждан, уклоняющихся от явки по вызову.

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