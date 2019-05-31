Приставы вытащили должника из могилы

Астраханские приставы достали должника из свежей могилы, где он пытался спрятаться, притворившись мертвым, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, мужчина задолжал по алиментам 200 тысяч рублей, избегал встречи с приставом-исполнителем и не проживал по адресу регистрации. В службе не могли найти его и объявили в исполнительный розыск. Позднее выяснилось, что астраханец работал могильщиком на одном из городских кладбищ. В момент, когда за ним пришли приставы, он копал очередную могилу.

«Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни», — говорится в публикации.

Ранее неплательщик уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Теперь против него может быть возбуждено уголовное дело по статье 157 УК («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

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