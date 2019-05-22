Россиянин отказался отдавать машину приставам и попытался поджечь ее зажигалкой

Судебные приставы предотвратили попытку жителя Челябинска поджечь зажигалкой автомобиль, который полагалось конфисковать из-за 68 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, машина Ford Fusion была оформлена на супругу мужчины, но пользуется ей он. Из-за многочисленных нарушений мужа за последние полтора года у женщины образовался долг в 96 тысяч рублей: 52 тысячи из них начислено по штрафам и исполнительным производствам, еще 44 тысячи — за исполнительные сборы.

При этом нарушительница не имеет водительских прав, официальной работы и дохода, из-за задолженности через суд ей закрыли выезд за границу, а автомобиль был ограничен в регистрационных действиях. Осенью 2018-го она письменно обещала погасить долг, выплачивая каждый месяц по две тысячи рублей. Но после совершения нескольких выплат автовладелица перестала отвечать на звонки.

В мае судебные приставы решили арестовать и изъять транспортное средство. Также было установлено, что супруг женщины организовал «платную» парковку во дворе дома по Комсомольскому проспекту: по ночам сидел в Ford Fusion и брал деньги с водителей за охрану их машин.

Вечером 20 мая приставы приехали по нужному адресу к началу его ночной «вахты». «Супруги говорили о машине как о единственной кормилице. Мужчина даже попытался зажигалкой сжечь автомобиль, чтобы он не достался никому, но сотрудники группы быстрого реагирования немедленно пресекли этот демарш», — говорится в сообщении. В итоге машина была «мирно» конфискована и отправлена на спецстоянку. Должнице дали 10 суток на погашение долга, после чего автомобиль отправят на продажу.

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