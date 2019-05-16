Россиянин обвинил восьмерых судебных приставов в избиении

Житель Нового Уренгоя Муса Мамедов обвинил судебных приставов в том, что они избили его после отказа подписать документы о выселении. Об этом сообщается в паблике движения «Рабочий Контроль» во «ВКонтакте».

В прикрепленном к публикации видеоролике Мамедов рассказал, что 13 мая получил извещение о выселении его семьи из квартиры, которую он получил от городских властей. 15 мая он отправился к судебным приставам, где его попытались заставить подписать документ. Получив отказ, они заперли мужчину в кабинете. Ему удалось вырваться на улицу, но приставы попытались силой вернуть его внутрь и начали избивать. Мамедов отметил, что в избиении участвовали восемь сотрудников. Он смог убежать и пошел в прокуратуру, но там его отказались принять, сказав, что прокурор находится в командировке, и лишь предложили вызвать скорую помощь.

На сайте Революционной рабочей партии, которая занимается делом Мамедова, сказано, что проблемы с жильем начались у жителя Нового Уренгоя еще в феврале 2017 года. Тогда по решению суда его с двумя несовершеннолетними детьми выселили на улицу из квартиры, которую он получил в 1998 году по производственному ордеру «Уренгойгазмонтажа». К Мамедову домой пришли приставы, разгромили и изъяли без описи его личное имущество, а детей забрали в приют.

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После этих событий его жена и сыновья скрывались у родственников в Азербайджане. 27 августа 2018 года начальница управления жилищной политики города Нина Динкова передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры. Оформление документов отложили на несколько дней, но через две недели власти потребовали от мужчины освободить жилье. По данному факту начались судебные разбирательства. В феврале 2019 года семья Мамедова решила вернуться в Новый Уренгой и поселиться в своем жилье без воды. 23 марта им пытались отключить электричество.

В апреле сообщалось, что власти Зеленодольска в Татарстане решили выселить многодетную жительницу в никуда. По решению суда ее обязали покинуть жилье, купленное с помощью материнского капитала.

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