Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, соответствующее положение содержится в законопроекте, который разрабатывает Минфин и ЦБ.

Также предусмотрена возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

Однако не определен принцип вхождения граждан в систему ИПК и по-прежнему не решен вопрос о стандартной ставке отчислений в нее.

Рассчитываться размер выплат будет исходя из умножения накоплений на ожидаемый срок выплат. Если человек решит выйти на пенсию позже установленного срока, пенсия будет соответственно выше, и наоборот.

Пенсия будет индексироваться на величину инфляции. Также участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет из личных накоплений и таким образом увеличить их размер.

Если к началу выплаты сумма на счету будет меньше пожизненной выплаты, то участник ИПК получит единовременную выплату. Кроме того, возможна срочная выплата вместо пожизненной по желанию.

Также возможна досрочная выплата для оплаты дорогостоящего лечения, она будет проходить безналично, по предъявлению счета. После смерти остаток пенсии получат наследники.

После заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счет часть зарплаты.

При смене НПФ, в новый фонд незамедлительно начнут поступать отчисления, накопления перейдут туда в течение определенного срока, который сейчас обсуждается.

При банкротстве НПФ или потере лицензии АСВ выплатит новому фонду, который определят в ходе конкурса, гарантийное возмещение.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), но подчеркнул, что механизм подключения граждан к ней должен быть абсолютно добровольным.

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