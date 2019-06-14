Путин разрешил россиянам самостоятельно управлять пенсиями

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), но при условии, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным, сообщает газета «Известия».

Это означает, что из законопроекта об ИПК авторам — Центробанку и Минфину — надо будет убрать автоподписку, на которой они настаивали, сообщили изданию источники.

Ранее предполагалось, что все работники должны автоматически подключаться к системе, хотя и с правом в любой момент из нее выйти, подав заявление. Новый порядок означает, что граждане сами будут подавать заявление работодателю на участие в системе.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, юридическая часть законопроекта уже готова и после небольшой правки может быть внесен в Госдуму, «если не в июне, то в июле».

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что введение в России ИПК может задержаться на неопределенный срок из-за того, что Минфин не хочет вносить в готовый законопроект «тысячу изменений», и поэтому будет работать до полного устранения всех противоречий.

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