Мишустин увидел будущее в бесконтактных технологиях

Будущее налогового администрирования — бесконтактные технологии. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на сессии Московского Финансового Форума-2019 «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта "Cамозанятые"».

«Сегодня происходят серьезные преобразования — мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Создается множество платформ, которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщиками, минуя регуляторов. Задача государства — правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, - это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей», — отметил Михаил Мишустин.

По мнению руководителя ФНС, новый налоговый режим для самозанятых — следствие появления цифровой экономики, возникновения цифровых платформ и новых трудовых отношений. Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему.

Для этой категории налогоплательщиков необходимо было создать удобный инструмент, чтобы при его использовании люди не замечали присутствия государства. Помимо создания мобильного приложения «Мой налог» Служба разработала API-интерфейс для интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. Такое сотрудничество помогает их «капитализации», дает абсолютную налоговую прозрачность для государства и позволяет гражданам комфортно платить налоги. Партнерами ФНС России в этом процессе стало более 20 компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк и ЦИАН, которые сегодня активно интегрируют API в свои сервисы. «Мы благодарим своих партнеров. Для нас такая интеграция — акт доверия со стороны бизнеса», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин также сообщил, что в качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяч граждан. Из них более 87 процентов ранее никогда не были индивидуальными предпринимателями и большинство из них раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллионов чеков. Самые популярные сферы деятельности – перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

