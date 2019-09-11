Объем налоговых поступлений в федеральный бюджет вырос более чем на 10 процентов

За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 15 триллионов рублей (плюс 10,9 процента или 1,5 триллиона рублей), в федеральный бюджет — 8,3 триллиона рублей (плюс 10,6 процента или 0,8 триллиона рублей). Об этом на заседании расширенной коллегии заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, подводя итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2019 года.

Он также отметил, что в сопоставимых условиях (без учета акциза на переработку нефтяного сырья, который возвращается налогоплательщику в виде компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой на автобензин и дизтопливо), темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы плюс 13,6 процента, а в федеральный бюджет плюс 17,5 процента.

По данным ФНС, высокие темпы поступлений показали все основные налоги. В частности, налог на прибыль — 3,3 триллиона рублей (плюс 20 процентов или 543 миллиарда рублей), НДС — 2,6 триллиона рублей (плюс 17,1 процентов или 383 миллиарда рублей), НДФЛ — 2,5 триллиона рублей (плюс 8,4 процента или 191 миллиард рублей), НДПИ — 4,2 триллиона рублей (плюс 10,8 процента или 400 миллиардов рублей).

Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. За восемь месяцев 2019 года поступило 4,5 триллиона рублей, что на 9,6 процента или на 393 миллиарда рублей больше показателей прошлого года и на 2,4 п. п. опережает рост заработной платы (за январь-июль плюс 7,2 процента). В Пенсионный фонд поступило около 3,5 триллиона рублей с ростом на 287 миллиардов рублей или на 9 процентов.

Также Михаил Мишустин сообщил, что число выездных проверок снизилось на 35 процентов, при этом поступления по результатам аналитической работы, то есть без проведения проверок, выросли почти в два раза.

Вместе со снижением количества проверок сокращается и число жалоб по их результатам — на 47,3 процента за первое полугодие 2019 года. В судебно-правовой работе Служба также поддерживает тренд на снижение количества споров с бизнесом — на 20 процентов.

ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей или на 2,3 процента.

Глава ФНС России рассказал и о реализации технологичных проектов службы. Так, онлайн-кассы, по его словам, гармонично встроились в эко-среду бизнеса. Всего 1,4 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали более 3 миллионов касс. ФНС России также разработала сервис «API Проверка чеков», к которому подключилось более 80 организаций и ИП, создав свои бесплатные мобильные приложения. Технология онлайн-касс позволила с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые их используют.

Совместно с ФТС России Служба создает национальный сегмент системы прослеживаемости импортных товаров. Она позволит оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен. На первом этапе будет прослеживаться 10 товарных групп: промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.

