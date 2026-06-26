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03:51, 26 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко сделал предупреждение Зеленскому

Лукашенко: Конфликт на Украине изменится при вступлении в него Минска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями украинского лидера Владимира Зеленского в Минске сделал им предупреждение. Его солва приводит РИА Новости.

В Минске во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым Лукашенко заявил, что конфликт на Украине изменится при вступлении в него Минска.

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«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте... [Зеленскому]: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что получил ответ на своей предупреждение. По его словам, украинская сторона понимает возможные изменения.

Ранее Лукашенко заявил, что из-за протяженности потенциального нового фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву. Он подчеркеул, что это означало бы расширение фронта более чем на тысячу километров.

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