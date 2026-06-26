«Калашников» поставит «Каракурты» в Индию

«Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию

Концерн «Калашников» подписал контракт на поставку беспилотников коптерного типа «Каракурт» индийскому партнеру. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Соответствующий документ подписали в рамках выставки India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Концерн поставит партию «Каракуртов» до конца 2026 года.

«Интерес к "Каракурту" в Индии очень большой, в первую очередь, со стороны подразделений полиции», — сказал директор по развитию бизнеса в Индии концерна «Калашников» Максим Караваев. Он напомнил, что дрон прошел апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

Беспилотник весом 300 граммов запускают из специального контейнера. Дальность полета дрона составляет 2000 метров, а длительность — 20 минут. В состав системы «Каракурт-Р» входят аппараты с дневной и ночной камерами.

В мае «Калашников» впервые представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-дроны.