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04:15, 26 июня 2026Наука и техника

«Калашников» поставит «Каракурты» в Индию

«Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Концерн «Калашников» подписал контракт на поставку беспилотников коптерного типа «Каракурт» индийскому партнеру. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Соответствующий документ подписали в рамках выставки India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Концерн поставит партию «Каракуртов» до конца 2026 года.

«Интерес к "Каракурту" в Индии очень большой, в первую очередь, со стороны подразделений полиции», — сказал директор по развитию бизнеса в Индии концерна «Калашников» Максим Караваев. Он напомнил, что дрон прошел апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

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Беспилотник весом 300 граммов запускают из специального контейнера. Дальность полета дрона составляет 2000 метров, а длительность — 20 минут. В состав системы «Каракурт-Р» входят аппараты с дневной и ночной камерами.

В мае «Калашников» впервые представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-дроны.

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