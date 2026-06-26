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04:00, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Семейная пара усыновила бойфренда своей дочери-подростка

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Pleasant_Damage8617 рассказала о необычной ситуации, сложившейся в ее семье 10 лет назад. Тогда она была подростком и завела романтические отношения с ровесником из школы.

«Изначально он был другом моего старшего брата и жил в приемной семье, где над ним издевались. Пока мы встречались, мои родители решили усыновить его, прекрасно зная, что мы к тому моменту были вместе почти год. Тогда нам было по 16, и мы встречались после этого еще пару лет, живя под одной крышей», — написала автор.

Но даже после окончания отношений молодой человек оставался в том же доме. Он задержался у приемных родителей еще на два года, после чего отправился учиться в Европу.

«Сейчас у нас обоих новые отношения, и он даже помолвлен. Мы до сих пор видимся на семейных встречах несколько раз в год. Это очень необычная ситуация, и большинство людей шокированы, когда узнают об этом. Такое ощущение, что он мне теперь как брат», — заключила девушка.

Ранее мать зашла в комнату детей-подростков и моментально выгнала их из дома. Оказалось, что дети были достаточно близки, а их романтическая связь началась примерно за год до того, как о ней узнали их родители.

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