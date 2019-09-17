Пострадавшему от паводка иркутскому бизнесу выплатят компенсации

Иркутские предприниматели, пострадавшие от паводка, начали получать выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом пишет «АиФ-Иркутск».

По данным издания, выплата является единовременной. Деньги, которые получают предприниматели, выделены из регионального бюджета. Это соответствует целям нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России.

Газета отмечает, что с 13 сентября власти рассмотрели более 30 обращений о компенсациях со стороны бизнесменов. По ее данным, четыре обращения уже одобрены. Эти предприниматели занимаются арендой недвижимости, розничной торговлей и мойкой автотранспорта. В настоящее уже сформированы финансовые документы для перевода компенсацией.

В результате сильных дождей и подъема уровня рек в Иркутской области в конце июня произошел сильнейший паводок. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.

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