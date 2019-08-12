Ужаснувшиеся лагерем дети из подтопленного российского региона отправились домой

Дети из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области, которые были шокированы состоянием рязанского лагеря «Лесная сказка», куда они приехали на реабилитацию, возвращаются домой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, детям и сопровождающим было предложено остаться на несколько дней, чтобы власти успели перенаправить их в другое учреждение, но те отказались и приняли решение ехать домой. Глава ведомства пояснила, что все лагеря, куда должны были приехать ребята из подтопленного региона значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению Министерством просвещения России.

«Все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в этом лагере были», — говорится в сообщении.

11 августа стало известно, что 179 школьников, которые прибыли в рязанский лагерь «Лесная сказка» из подтопленных районов Иркутской области, попросили родителей забрать их домой. Дети и учителя были шокированы условиями учреждения. По приезде их встретили обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Требованиям Роспотребнадзора не соответствовало и питание. «Мне родители написали: "Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в "Лесную сказку", а привезли в "лесной ад"», — рассказывала сопровождающий воспитатель Людмила Булавина.

В результате сильных дождей и подъема уровня рек в Иркутской области в конце июня произошел сильнейший паводок. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек.

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