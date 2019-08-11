Приехавшие в лагерь дети из подтопленных российских городов ужаснулись условиям

Дети из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области, которых отправили на отдых в рязанский лагерь «Лесная сказка», попросили родителей забрать их домой. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Иркутск», опубликованном на YouTube.

Причиной тому стали условия, которые поразили не только школьников, но и учителей, сопровождавших группу. По приезде их встретили обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Отдыхающие утверждают, что требованиям Роспотребнадзора не соответствует и питание. «Мне родители написали: "Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в "Лесную сказку", а привезли в "лесной ад"», — рассказала сопровождающий воспитатель Людмила Булавина.

На оздоровительный отдых в Рязанскую область уехали 179 школьников из пострадавшей от наводнения Иркутской области.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Пострадавшими от наводнения признаны около 45 тысяч человек.

В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценили в 29 миллиардов рублей.

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