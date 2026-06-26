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04:21, 26 июня 2026Россия

В России оценили возможность вести переговоры с Зеленским

Экс-премьер России Степашин усомнился в возможности вести переговоры с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин оценил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

В кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).Степашин прокомментировал процесс вокруг урегулирования на Украине. «Я сомневаюсь, что с Зеленским можно вести переговоры», — отметил он.

Ранее экс-премьер России призвал завести уголовное дело против. Степашин подчеркнул, что высказывал это предложение еще три года назад, но его не поддержали.

До этого сообщалось, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за экс-главой своего офиса Андреем Ермаком. Допускается, что украинский лидер фигурирует в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1.

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