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23:13, 25 июня 2026Россия

В России призвали завести уголовное дело против Зеленского

Экс-премьер России Степашин призвал завести уголовное дело против Зеленского за терроризм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Степашин сообщил, что высказывал это предложение еще три года назад, но его не поддержали.

«Но когда две недели назад Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом — Александр Вячеславович, давайте подумаем, а чего бы нам не возбудить уголовное дело против этого мерзавца?» — призвал Степашин советника при председателе СК РФ Александра Федорова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Ранее сообщалось, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за экс-главой своего офиса Андреем Ермаком. Допускается, что украинский лидер может фигурировать в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1.

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