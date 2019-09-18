Безработица в России упала до исторического минимума

Численность безработных в России упала до 3,3 миллиона человек (4,3 процента активного населения) в августе 2019 года и обновила исторический минимум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В прошлый раз минимальный уровень безработицы в России фиксировался в июне 2019 года, когда она была на уровне 4,4 процента активного населения.

Согласно статистическим данным, в августе в госучреждениях службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано около 700 тысяч человек, из них 600 тысячам выплачивались пособия по безработице.

Снижение численности безработных в России соответствует целям нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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