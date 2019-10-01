Предсказано будущее России без нефти

Россияне станут жить на 30 процентов беднее при резком снижении спроса на нефть и газ и переходе покупателей сырья на альтернативные источники энергии. Такое мнение высказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в программе «вДудь».

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«Если прямо сейчас нефть перестанет быть нужной, мы с вами станем жить на 30 процентов беднее», — сказал он. По словам Гуриева, в настоящее время ВВП России на 25-30 процентов состоит из доходов от нефти и газа (в зависимости от цен на сырье). Однако основная доля экономики состоит все же из сферы услуг. Такая же ситуация сложилась и в других странах, которые находятся на уровне развития России или богаче ее, например, в США.

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии. Кроме того, потеря такого источника денег, как нефть и газ, может иметь положительный эффект и заставить российскую молодежь задумываться не о карьере на госслужбе или работе в нефтяной корпорации, а, например, о профессии программиста.

«Есть много стран, которые живут без нефти. Думать о том, что Россия не может прожить без нее — это расизм. Это представление о россиянах как о людях второго сорта, о людях, которые не могут работать», — сказал Гуриев.

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2018 году составила 46 процентов. При этом Минфин не включает в свою оценку поступления в бюджет от налога на прибыль нефтегазовых компаний или НДС в отрасли.

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