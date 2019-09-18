Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты. Об этом говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка о тратах россиян на пенсии, который поступил в «Ленту.ру».

По его данным, средний уровень дохода пенсионеров в России составляет 25 тысяч рублей в месяц. Сумма включает не только пенсионные начисления, но также дополнительные доходы, например, помощь родственников. Между тем средний доход участников НПФ на пенсии составляет 38,5 тысячи рублей в месяц.

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В Сбербанке заявили, что россиянам, которые самостоятельно копят не пенсию, после завершения трудовой деятельности приходится меньше экономить. Так, порядка 60 процентов клиентов НПФ тратят на еду меньше половины ежемесячного дохода. В целом по России у пенсионеров на минимальный набор продуктов питания уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата за второй квартал 2019 года.

Кроме того, пенсионеры — участники НПФ меньше экономят на одежде, развлечениях, активном досуге и больше путешествуют. Среди них после выхода на пенсию по России продолжают ездить около 20 процентов, не реже раза в год выезжают за рубеж около 11 процентов.

Ранее сообщалось, что новая система накопительных пенсий, при которой россияне смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года. В Минфине отметили, что пока в России уровень личного участия граждан в формировании личного пенсионного дохода низкий.

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