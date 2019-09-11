Медведев призвал привлекать пенсионеров к работе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду создать условия, которые позволили бы вовлекать в трудовую деятельность представителей старшего поколения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы правительства, необходимо просчитать, какие ресурсы потребуются для этого. «Просто продолжим общение на эту тему и подготовим предложения», — сказал Медведев и попросил главу Минтруда Максима Топилина принять участие в обсуждении.

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В середине июня Минтруд опубликовал доклад, из которого следует, что каждый пятый пенсионер в России продолжает работать. По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране. В мае в Счетной палате подсчитали, что при средней пенсии в 14 тысяч рублей после оплаты жилья, жизненно необходимых лекарств и предметов личной гигиены пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день.

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