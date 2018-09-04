Старшему поколению Подмосковья оставили льготы

Подмосковные жители предпенсионного возраста до конца 2023 года будут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры. Соответствующий проект закона утвержден на заседании регионального правительства во вторник, 4 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, по сути, оставляем все льготы для 55- и 60-летних граждан Подмосковья. Дополнительно у нас заработала новая льгота — бесплатный проезд по Москве на общественном транспорте и метро, а также МЦК. Все это позволит поддержать старшее поколение», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Из документа следует, что с 1 января 2019 женщины и мужчины предпенсионного возраста начнут получать ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% по оплате жилого помещения и взноса на капремонт. Кроме того, при низком доходе им полагаются бесплатные путевки в санаторий и бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

« Специальные меры социальной поддержки для ветеранов труда, военной службы, почетных доноров СССР и России также сохранятся в существующем объеме для лиц предпенсионного возраста», — рассказали «Ленте.ру» в областном правительстве.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская уточнила, что сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста обойдется бюджету в 618 миллионов рублей.

В конце августа Андрей Воробьев заявил, что в регионе сохранят действующие льготы для старшего поколения. Областные меры поддержки будут привязаны не к статусу «пенсионер», а к возрастной планке, пояснил он.



