Власти Подмосковья отчитались о перекодировке социальных карт

Более 200 тысяч социальных карт для бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы перекодировали в Подмосковье, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Она напомнила, что льгота для жителей региона старше 60 лет начала действовать с 1 сентября. «Процесс перекодирования социальных карт мы запустили заблаговременно», — подчеркнула министр.

24 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разместить инструкции по получению льгот на всех доступных площадках. Ранее глава региона поручил правительству ввести новую льготу — бесплатный проезд на столичном транспорте для лиц старше 60 лет.

В начале того же месяца мэр Москвы Сергей Собянин и глава Подмосковья договорились обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. По словам Воробьева, власти должны быть внимательны к нуждам людей старшего поколения и делать все возможно для их комфорта. Он добавил, что подмосковные жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на дорогостоящий проезд. По его словам, каждый год на реализацию соцподдержки из регионального бюджета будут выделять более четырех миллиардов рублей.

В правительстве отмечали, что реализация новых мер поддержки стала возможной в связи с ростом экономических показателей Московской области. В частности, за последние годы повысилась инвестиционная привлекательность региона.