Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что организация в целом поддерживает предложенные Министерством финансов изменения в пенсионной системе, сообщает РИА Новости.

Он признал, что пока не видел текст документа под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», но, судя по реакции, тот «позволит повысить пенсионные права людей». По словам Дроздова, плюсы предложения как в добровольности участия, так и в возможности использовать уже имеющиеся накопления.

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Также глава ПФР назвал важной идею включить пенсионные средства в систему гарантированных выплат через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как сделано для банковских вкладов и обязательных пенсионных накоплений.

Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд. В ближайшее время его планируется представить на публичное обсуждение для согласования с экспертным и профессиональным сообществами.

В ведомстве указали, что главной целью изменений стало создание стимулов для самостоятельного формирования накоплений пенсионерами и развитие корпоративных пенсионных программ.

В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года. Ее текст так и не стал публичным, но источники утверждали, что камнем преткновения был вопрос о добровольном или автоматическом переходе в систему.

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