Российские банки открыли охоту на предпенсионеров

Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров. Их привлекают специальными условиями обслуживания и мотивируют в будущем перевести к ним пенсии. Банки в таких клиентах привлекает надежность, но сами граждане вряд ли вынесут из этого выгоду, пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, в этом направлении работает Почта Банк. С августа женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет смогут пользоваться условиями обслуживания и бонусами, которые ранее были доступны клиентам, получающим в банке пенсию. Для этого действующие и потенциальные клиенты должны написать заявление о намерении в будущем перевести свою пенсию в банк.

Зампред правления Почта Банка Георгий Горшков уточнил, что предпенсионеры могут пользоваться льготами в течение девяти месяцев, срок можно будет продлить, переведя зарплату в банк или тратя по картам банка от 10 тысяч рублей в месяц. «Пенсионеры для банков — перспективная и интересная категория клиентов, они отличаются платежной дисциплиной, грамотным подходом к финансовому планированию, имеют стабильный источник дохода», — заключил он.

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В борьбу за предпенсионеров планируют также в ближайшее время включиться и другие банки. Например, Сбербанк готовит для таких клиентов специальные предложения. В ВТБ предпенсионерам обещают льготные ставки и специальные условия обслуживания. При этом сами клиенты предпенсионного возраста вряд ли получат выгоду от банковских программ. «Сомневаюсь, что по таким акциям соотношение цены привлечения и ожидаемой доходности с клиента значимо отличается от других маркетинговых акций, нацеленных на сопоставимые аудитории», — прокомментировал экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.

В середине июля Минтруд предупредил о росте безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста. Ожидается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек. При этом в январе-июне 2019 года этот показатель был равен 92 тысячам. Для выплат пособий по безработице потребуется дополнительно 54,3 миллиарда рублей ежегодно.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Полностью процесс повышения пенсионного возраста в России будет завершен в 2028 году.

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