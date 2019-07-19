Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Ожидается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек. При этом в январе-июне 2019 года этот показатель был равен 92 тысячам.

Отмечается, что потребуется дополнительно 2,6 миллиарда рублей в год для выплаты пособий по безработице. Всего на них придется предусмотреть 54,3 миллиарда рублей ежегодно.

Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице останутся прежними — в размере 1,5 тысячи и 8 тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 рублей.

Ранее сообщалось, что около 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов.

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