В российском городе начали заниматься профилактикой деменции

В Ленинском районе Челябинска начались психологические занятия по профилактике деменции у жителей пожилого возраста. Об этом сообщает региональное агентство новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Занятия проходят на базе отделения дневного пребывания центра в течение года дважды в неделю. Они направлены на сохранение памяти у пожилых людей. Каждое занятие состоит из нескольких блоков: одни упражнения напрвалены на развитие памяти, другие — внимания, третьи — мышления. В ходе занятий используются игровые, развивающие и сенсорные психотехники.

Профилактикой деменции в Челябинске занимаются в рамках реализации национального проекта «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено 3105,2 миллиардов.

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