Назван пилотный регион в проекте по долговременному уходу за пенсионерами

Алтайский край станет одним из пилотных регионов, в которых с 2020 года начнут реализовывать проекты по долговременному уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает ТАСС.

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По его словам, по этому поводу он уже договорился с губернатором региона Виктором Томенко. «Для этого нужно в очень короткие сроки доработать соответствующую программу. Я надеюсь, что это будет сделано», — заявил Топилин.

Система долговременного ухода за пожилыми россиянами будет запущена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено 3105,2 миллиардов.

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