В России впервые запустят систему долговременного ухода за пенсионерами

К 2020 году в Ростовской области появится система долговременного ухода за пожилыми людьми. В дальнейшем, в соответствии с национальным проектом «Демография», такая система должна быть создана и в других регионах России, передает ТАСС.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, Ростовская область станет пилотным регионом по созданию системы долговременного ухода за пенсионерами. «Но для того, чтобы подготовиться, мы в текущем году самостоятельно реализуем пилотные проекты в городах Донецке, Таганроге, Аксайском и Неклиновском районах. С 2020 года система долговременного ухода начнет реализовываться еще в восьми муниципальных образованиях», — рассказала она.

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В региональном Минтруде отметили, что на момент запуска проекта в Ростовской области проживает более 140 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Сейчас в регионе 62 муниципальных учреждения социального обслуживания, 18 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 14 психоневрологических интернатов.

Система долговременного ухода за пожилыми россиянами будет запущена в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено 3105,2 миллиардов.

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