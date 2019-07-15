Российские пенсионеры пройдут вакцинацию

В Новгородской области закупили 869 доз препарата против пневмококковой инфекции для вакцинации пенсионеров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Уточняется, что прививки будут сделаны пенсионерам из 18 социальных учреждений Новгородской области. В рамках национального проекта «Демография» на это выделили 919,8 тысячи рублей. Всего в Новгородской области будет проведена вакцинация 95 процентов пожилых граждан из группы риска, проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Вакцинацию граждан старше 65 лет проведут в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В рамках его реализации планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей.