Российские пенсионеры пройдут вакцинацию

В Новгородской области закупили 869 доз препарата против пневмококковой инфекции для вакцинации пенсионеров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Уточняется, что прививки будут сделаны пенсионерам из 18 социальных учреждений Новгородской области. В рамках национального проекта «Демография» на это выделили 919,8 тысячи рублей. Всего в Новгородской области будет проведена вакцинация 95 процентов пожилых граждан из группы риска, проживающих в учреждениях социального обслуживания.

Вакцинацию граждан старше 65 лет проведут в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В рамках его реализации планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей.

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