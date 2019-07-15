Раскрыты детали подготовки дополнительного выходного для россиян

Российские власти готовят дополнительный выходной гражданам от 40 лет для прохождения ежегодной диспансеризации. Такое предложение рассматривают в Минтруде, сообщает «Российская газета».

В ведомстве прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы. При этом, по мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, необходимо выделить больше выходных для прохождения медицинского обследования.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — подчеркнул он. Эксперт подчеркнул, что контролировать эффективность использования дополнительного отпускного дня достаточно легко, поскольку работнику выдается справка о прохождения диспансеризации.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что в 2019-2020 годах россияне пройдут Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!