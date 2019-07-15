Россиянам объяснили правила «дополнительного выходного»

Для прохождения ежегодной диспансеризации работники в возрасте от 40 лет смогут получить не выходной, а освобождение на один день с сохранением зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что подготовленные министерством изменения в Трудовой кодекс об освобождении от работы в настоящее время прорабатываются с федеральными органами исполнительной власти. Также в пресс-службе Минтруда отметили, что формулировка «дополнительный выходной», которую используют СМИ в отношении дня прохождения диспансеризации, является некорректной.

Ранее 15 июля «Российская газета» сообщила, что в Минтруде рассматривают возможность предоставить дополнительный выходной гражданам от 40 лет для прохождения ежегодной диспансеризации.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что в 2019-2020 годах россияне пройдут Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения.

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