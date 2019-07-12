Российский пенсионер пять дней выживал в лесу и пил из луж

Пожилой житель Удорского района Республики Коми заблудился в лесу и провел там пять дней. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сыктывкарский аварийно-спасательный отряд.

72-летний мужчина ушел в лес и не вернулся, после чего его начали искать местные жители и спасатели. Пенсионера обнаружили 11 июля, он был в удовлетворительном состоянии.

Мужчина сбился с пути и зашел глубоко в лес, где не работала сотовая связь. У него не было с собой ни еды, ни воды, он выжил, используя для питья воду из луж.

В начале июня ростовские спасатели случайно обнаружили семерых россиян на острове Комсомольский на реке Дон, которые доплыли туда с берега, но не смогли вплавь вернуться назад. Оказалось, что отдыхающие были глухонемые и не могли позвать на помощь. Людей эвакуировали.

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