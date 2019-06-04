Потерявшийся россиянин обустроился в тайге и дождался спасателей с камерами

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Заблудившийся в таежном лесу житель Якутии неделю ждал спасателей и за это время успел обустроить себе жилище в заброшенном зимовье. Видеозапись его спасения опубликовал «Пятый канал».

Поиски начались 31 мая, после того как к спасателям обратился брат пропавшего. По его словам, 24 мая родственник выехал на грузовике КрАЗ из поселка Оленек в город Ленск, но до конечного пункта не доехал. По телефону мужчина сообщил, что машина сломалась на переправе через ручей, и проезжавшие мимо водители помогли вытащить ее на сухое место. После этого на связь он не выходил.

1 июня спасатели вылетели на вертолете в сторону вероятного местонахождения КрАЗа и заметили рядом с ним человека. Состояние обнаруженного якута оказалось удовлетворительным. Издание не уточняет, чем он питался все это время.