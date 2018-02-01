Россиянин провел пять дней в лесу на морозе и поделился рецептом выживания

В Челябинской области мужчина приехал в лес рубить деревья, но заблудился и пять дней провел на морозе, передает РЕН ТВ.

В настоящее время он находится в больнице и оценивает свое состояние как удовлетворительное.

Мужчину отыскали и спасли друзья, которых обеспокоило, что он долго не выходит на связь. «В тот момент, когда меня нашли, я почти ничего не соображал, был без шапки и без куртки», — рассказал он журналистам.

Выжить на 30-градусном морозе 31-летнему лесорубу из поселка Воздвиженка помогли еловые иголки, которые он вместе со снегом употреблял в пищу. Чтобы не замерзнуть, мужчина спал у костра максимум по полчаса.

Ранее, 6 января, сообщалось, что двое уральских мальчиков заблудились в лесу во время прогулки с псами. Поисковая группа обнаружила детей на следующий день. Согреться ночью им помогали собаки. Один из мальчиков бодрствовал до утра и периодически будил второго, чтобы тот не замерз. Детей доставили в больницу с обморожением ступней.

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